У Полтаві та Сумах вибухи: є ракетна загроза й для інших міст

Ввечері 4 вересня у низці областей оголосили тривогу через ракетну загрозу. Вже невдовзі у Сумах та Полтаві пролунали вибухи.

Закликаємо не ігнорувати загрозу та у разі оголошення тривоги негайно прямувати в укриття.

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Вибухи в українських містах

Вибухи пролунали на Полтавщині та у Сумах. Щонайменше два "Іскандер-М",

– написали монітори о 21:02.

Приблизно о 20:57 Повітряні сили повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку. За кілька хвилин надійшло повідомлення про ракету на Полтаву/Миргород, а згодом про повторні пуски. Близько 21:00 оборонці неба зафіксували балістику через Сумщину.

Де зараз оголошено повітряну тривогу: дивіться онлайн-карту

О 21:27 було оголошено відбій загрози застосування балістичного озброєння. Водночас росіяни запустили дрони-камікадзе типу "Шахед", тому тривога у деяких регіонах зберігається. Водночас "почервоніти" може більше областей.

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