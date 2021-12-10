У Полтаві ветерани вимагають відставки мера Мамая через слова про війну на Донбасі

Учасники бойових дій вимагають скликати сесію міської ради у Полтаві. Вони хочуть, щоб депутати висловили недовіру міському голові Олександру Мамаю.

А все тому, що Мамай в ефірі каналу "НАШ" війну на Донбасі охарактеризував як таку, в якій "брат іде на брата". За що, до слова, вже потрапив у базу "Миротворця".

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Учасники бойових дій вимагають висловити Мамаю недовіру

Громадські організації учасників бойових дій Полтави та члени родин загиблих вимагають, щоб депутати міської ради зібралися на сесію для висловлення недовіри меру міста Олександрові Мамаю. Ветерани переконані, що вчинок міського голови – неприпустимий під час війни.

Мовиться про висловлювання Олександра Мамая в ефірі телеканалу "НАШ" 4 грудня:

Мені здається, що у нас сьогодні відбуваються бойові дії, на нашій території воюють дві наддержави – це США й Росія. Дуже прикро, що іде брат на брата.

Також ветерани:

Звернулися до голови Полтавської ОДА Олега Синєгубова та голови облради Олександра Біленького, щоб ті дали оцінку висловлюванням Мамая.

висловлюванням Мамая. І попросили Верховну Раду "невідкладно прийняти закон про колаборантів".

Мамаю вже оголошували у міськраді Полтави недовіру

Олександра Мамая обирали міським головою Полтави у 2010 та 2015. Потім сталося таке, як пише Укрінформ:

У вересні 2018 депутати міськради визнали незадовільною його роботу і достроково припинили повноваження.

А проте Мамай назвав сесію "вакханалією" і не визнав її рішення.

У 2020 він знову виграв вибори.

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30 січня 2015 на сесії Полтавської міської ради Олександр Мамай утримався від під час голосування про визнання "ЛНР" і "ДНР" терористичними організаціями.