У Полтаві затримали скандального фітнес-тренера Романа Заволоку, що публічно ображав воїна

Скандального фітнес-тренера Романа Заволоку затримали. Він ображав українського захисника та плюнув йому в обличчя.

Про затримання Заволоки стало відомо 30 серпня. Це підтвердили джерела 24 Каналу в СБУ.

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Романа Заволоку затримали

Скандального фітнес-тренера затримала СБУ з Національною поліцією за процесуального керівництва Полтавської прокуратури.

Романа Заволоку затримали / Фото надане 24 Каналу

Фітнес-тренера затримано / Фото надане 24 Каналу

Згодом в СБУ розповіли деталі. Зазначили, що затримали провокатора, який публічно ображав українських військових.

Зловмисником є місцевий фітнес-тренер – палкий прихильник кремлівських наративів про війну в Україні. Задокументовано випадок, коли, перебуваючи у середмісті, фігурант почав провокувати та нецензурно ображати посадовців місцевого військкомату. Під час інциденту він безпідставно звинуватив українських захисників у тому, що вони нібито винні у розв’язанні війни Росії проти України та "вбивають людей за гроші",

– зазначили в СБУ.

Щобільше, фігурант плюнув у одного із військових. Зокрема, бійця ЗСУ, який повернувся з фронту, отримавши контузію і численні поранення внаслідок підриву на міні.

Провокатор фіксував свої злочинні дії на камеру. Потім відзняте відео з "коментарями" постив в інстаграмі.

До речі, як встановила СБУ, у такий спосіб фігурант вже неодноразово намагався дискредитувати українських захисників, які воюють з російськими загарбниками.

Також перевіряється інформація, що провокативні відео і дописи зловмисника могли використовуватися кремлівськими пропагандистами для поширення нових фейків про війну в Україні. Після останнього найбільш резонансного випадку чоловік намагався переховуватися від правосуддя. Однак, правоохоронці затримали його,

– додали в СБУ.

СБУ про затримання скандального фітнес-тренера: дивіться відео

Затримання Заволоки / Фото СБУ

Щодо тренера відкрили кримінальне провадження

За даними слідства, 28 серпня на одній із вулиць Полтави чоловік, порушуючи громадський порядок, словесно образив та принизив працівників обласного ТЦК та СП, які виконували свої службові обов'язки.

Окрім того, ввечері 29 серпня, перебуваючи у публічному місці, під час перевірки документів працівниками поліції він наніс тілесні ушкодження одному з них.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення тренеру про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу.