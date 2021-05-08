На Полтавщині дитина наткнулася на металевий стілець: конструкція застрягла в шиї

У Полтавській області 7 травня стався моторошний інцидент. 6-річна дитина бавилася на подвір'ї та випадково впала на металевий стілець.

Дитину рятували співробітники ДСНС, які оперативно прибули на місце події та зрізали металеву конструкцію, що застрягла у шиї дитини.

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Деталі інциденту

Як пояснили рятувальники ДСНС, 6-річний хлопчик грався на подвір'ї будинку. Через необережність дитина впала просто на металевий стілець, який був перевернутий догори.

Як наслідок – конструкція застрягла у шиї хлопчика і її довелося зрізати. Після цього хлопчика передали лікарям для проведення операції із видалення небезпечного предмета.

Наразі невідомо, в якому стані перебуває дитина, але рятувальники закликали батьків уважніше ставитися до ігор свого чада.



Залишки стільця, на який наткнулася дитина / Фото ДСНС