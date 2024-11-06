На Полтавщині у пожежі загинули дві жінки і дитина: деталі трагедії

У Полтавській області була пожежа. Внаслідок неї загинуло троє людей, серед них – дитина.

У Полтавському районі спалахнула пожежа, де загинули дві жінки та дитина. Про це розповідає 24 Канал із посиланням на ДСНС Полтавщини.

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На місці працювали пожежники

Зранку 6 листопада у селі Макухівка Полтавської громади горів житловий будинок. На місце подій прибули вогнеборці. Загорілись також господарчі споруди.

Рятувальники відразу провели розвідку та гасіння. Через сильне задимлення надзвичайники працювали у апаратах захисту органів дихання.

У Києві на Берестейському проспекті біля Нивок була пожежа в ресторані "Євразія". Займання вже оперативно ліквідували рятувальники. Павло Петров розповів 24 Каналу, що горів заклад громадського харчування. Речник наголосив, що на місці події обійшлося без постраждалих.

Петров також зазначив, що до ліквідації вогню було залучено 6 пожежних автомобілів, а також більш ніж 25 рятувальників.