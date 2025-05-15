На Полтавщині через падіння уламків БпЛА спалахнули житловий будинок та авто

Росіяни атакували Полтавську область ударними дронами вночі 15 травня. Сталася пожежа житлового будинку й легкового автомобіля.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову ОВА Володимира Когута.

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Цієї ночі росіяни вкотре атакували Полтавську область "Шахедами". Працювала ППО.

У Лубенському районі внаслідок падіння уламків російського безпілотника на територію приватного домоволодіння сталася пожежа житлового будинку та легкового автомобіля. Займання вже локалізовано.

Також внаслідок атаки агресора пошкоджено будівлі та споруди інших домогосподарств. На щастя, минулося без постраждалих.