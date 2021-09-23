На Полтавщині чоловіки викрали доньку депутата і вимагали за неї біткоїни
Джерело:СБУ
На Полтавщині група зловмисників викрала доньку місцевого депутата та бізнесмена. Зловмисники вимагали у батька майже пів мільйона доларів у біткоїнах за звільнення його дитини.
Схему організував в'язень
Організатором викрадення є чоловік, який наразі перебуває за ґратами. Його обвинувачують в умисному вбивстві з особливою жорстокістю, тому до вироку суду він перебуває у Київському слідчому ізоляторі.
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У СІЗО зловмисник розробив план та організував викрадення дитини впливового бізнесмена. Чоловік підшукав виконавця через інтернет і запропонував йому 100 тисяч доларів.
До злочину залучили ще кількох осіб, а після викрадення зловмисники вступили в перемовини з її батьками. Викуп за дівчинку становив 470 тисяч доларів. Гроші батьки мали перерахувати на електронний гаманець біткоїнами.
Вони погрожували фізичним насильством та смертю їхньої дитини,
– розповіли в СБУ.
Зловмисникам повідомили про підозру
Викрадачі спілкувалися між собою та з батьками дівчини виключно через телеграм-канал або "даркнет". Однак правоохоронці змогли встановити та затримати їх.
Зловмисникам повідомили про підозру за 2 статтями:
- вимагання;
- незаконне позбавлення волі або викрадення людини.
Наразі підозрюваних взяли під варту. Правоохоронці встановлюють інших осіб, які можуть бути причетні до викрадення.