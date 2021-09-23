На Полтавщині чоловіки викрали доньку депутата і вимагали за неї біткоїни

На Полтавщині група зловмисників викрала доньку місцевого депутата та бізнесмена. Зловмисники вимагали у батька майже пів мільйона доларів у біткоїнах за звільнення його дитини.

Схему організував в'язень

Організатором викрадення є чоловік, який наразі перебуває за ґратами. Його обвинувачують в умисному вбивстві з особливою жорстокістю, тому до вироку суду він перебуває у Київському слідчому ізоляторі.

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У СІЗО зловмисник розробив план та організував викрадення дитини впливового бізнесмена. Чоловік підшукав виконавця через інтернет і запропонував йому 100 тисяч доларів.

До злочину залучили ще кількох осіб, а після викрадення зловмисники вступили в перемовини з її батьками. Викуп за дівчинку становив 470 тисяч доларів. Гроші батьки мали перерахувати на електронний гаманець біткоїнами.

Вони погрожували фізичним насильством та смертю їхньої дитини,

– розповіли в СБУ.

Зловмисникам повідомили про підозру

Викрадачі спілкувалися між собою та з батьками дівчини виключно через телеграм-канал або "даркнет". Однак правоохоронці змогли встановити та затримати їх.

Зловмисникам повідомили про підозру за 2 статтями:

вимагання;

незаконне позбавлення волі або викрадення людини.

Наразі підозрюваних взяли під варту. Правоохоронці встановлюють інших осіб, які можуть бути причетні до викрадення.