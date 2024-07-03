Ворог вкотре атакував ракетами: на Полтавщині чули вибухи

Вдень 3 липня в Полтавській області пролунали вибухи. Ворог вкотре атакував область ракетами.

Про вибухи на Полтавщині повідомляють у мережі. Наразі в області зберігається загроза, тому закликаємо українців залишатися в укриттях.

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На Полтавщині чули вибухи

О 14:37 в Полтавській області оголосили повітряну тривогу. За хвилину Повітряні сили пояснили, що вона пов'язана з активністю ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку. Так, існувала загроза застосування авіаційних засобів ураження.

О 14:54 Повітряні сили підтвердили, що російські загарбники запустили крилаті ракети, які летіли в напрямку Полтавщини. За попередніми даними, окупанти могли здійснити пуски 3 – 4 ракет.

Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку щодо всіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі

Близько о 15:00 в Полтавській області чули вибухи. Зокрема про це повідомляє Суспільне. Деталі щодо вибухів в області наразі невідомі.

Водночас моніторингові телеграм-канали повідомляють, що після вибухів в напрямку Полтавщини окупанти запустили розвідувальний дрон. Безпілотник рухається з північного сходу.