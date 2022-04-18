Російський генерал відмивав кошти в Україні через ексдепутата Киву

Під час розслідування справи щодо держзради колишнього нардепа України Іллі Киви, працівники ДБР виявили майно російського генерала сумнівного джерела походження.

Так Державне бюро розслідувань на Полтавщині викрило масштабне відмивання коштів цим російським генералом через бізнес-партнера Киви.

Читайте також У Кремлі зганьбилися черговим "бородатим" фейком Киви про друга України

Нерухомість генерала Росії була оформлена на бізнес-партнерів колишнього скандального депутата, зокрема на родичів російського генерал-полковника, начальника Федерального управління з безпечного зберігання та знищення хімічної зброї при Російському агентстві з боєприпасів Валерія Капашина.

Генерал відмивав гроші через готелі та ресторани

ДБР виявило ресторани, готелі, земельні ділянки тощо. Через них генерал відмивав кошти в Україні. Фінансові афери з необґрунтованими активами під виглядом ведення законної фінансово-господарської діяльності здійснювались через ланцюг підконтрольних комерційних структур.

Причетність Іллі Киви до вказаного майна наразі перевіряється, а також з’ясовується чи могли ці об’єкти використовуватись ворогом для фінансування підривної діяльності проти України.

Росія завдала по Львову потужні ракетні удари: відео