Малюк – у пастці: на Полтавщині мати випадково закрила дитину у машині у спеку
У Полтавській області 2-річного хлопчика випадково закрили в автівці. Мати дитини зачинила машину, забувши всередині ключі. Надворі у цей час була спека.
Повітря у цей день прогрілось аж +37 градусів. Жінці, дитина якої залишилась у машині, пощастило, адже поруч опинилась поліцейська.
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На місці інциденту була поліцейська не на службі
Патрульна була не службі. Перехожі уже викликали аварійну службу, яка мала б відчинити двері. Проте поліцейська вирішила не зволікати .Разом люди розбили скло у машині та витягнули дитину.
Пам'ятайте, в спекотних умовах не залишайте дітей в машині, а також домашніх улюбленців. Лише декількох хвилин, проведених в автівці за таких умов, достатньо для трагічних наслідків,
– попередили у поліції.
У Харкові мати з дитиною застряшли на канатній дорозі
Зазначимо, що раніше у Харкові у небезпечну ситуацію потрапила мати з маленькою дитиною. 23 червня на канатній дорозі зупинились кабінки, в одній з них і була жінка з малям. На місце направили пожежнйи автомобіль з драбиною, саме нею і спустили людей.