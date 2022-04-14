Наближається Великдень, але цього року він не буде таким як завжди. Адже російський ворог не гребує нічим.

Тому, щоб не давати окупантам шансу зіпсувати українцям свято, слід максимально убезпечити один одного – скасувати масові заходи, зокрема, й освячення кошиків. Таке рішення прийняла й Полтавщина, повідомляє начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

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На Полтавщині не буде масового освячення на Великдень

Так від 13:00 23 квітня до 6:00 26 квітня не проводитимуть масових церковних служб ні в храмах, ні на територіях поруч із ними. Богослужіння в приміщеннях – без вірян, а священнослужителів – до 10.

До Великодня ще понад тиждень. Рішення може бути переглянуте, якщо це дозволятиме загальна безпекова ситуація в країні та області,

– підкреслив Лунін.

Він також додав що вони орієнтуватимуться на рекомендації центральної влади, яка володіє загальною картиною військово-політичної та безпекової ситуації.

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