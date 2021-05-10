На Полтавщині попрощалися з військовим, який помер після поранення на Донбасі

У Кременчуці, що на Полтавщині, 10 травня попрощалися з військовим Юрієм Опришком. Воїн помер у лікарні після того, як отримав поранення на Донбасі.
Джерело:"Суспільне"
Церемонія прощання пройшла у Свято-Миколаївському соборі у Кременчуці, а поховали військового у селі Ялинці, звідки він родом.
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Прощання з українським захисником
Аби попрощатися з Юрієм Опришком, у соборі зібралися його рідні, знайомі, бойові побратими та місцеві жителі.
Після похоронної літургії, приблизно о 13:20, загиблого перевезли у село, де він народився і проживав. Там його поховали на місцевому кладовищі. Попрощатися з загиблим бійцем прийшло більше сотні селян.
Що відомо про Юрія Опришка
- Військовий служив у 53-й бригаді. Контракт зі Збройними силами України спершу підписав у 2015 році, а демобілізувався взимку 2016 року.
- На службу повернувся у 2019 році. Тоді попросився у штурмовий батальйон "Айдар", мав позивний "Боня".
- 9 квітня Юрій Опришко отримав кульове поранення у потилицю. Спершу його лікували в Маріуполі, а згодом перевезли у військовий госпіталь до Львова. Поруч із ним у лікарні весь час була дружина Леся.
- Чоловік помер зранку 7 травня у шпиталі.
- У Юрія Опришка залишилися мати, дружина та 2 дітей – 4-річна донька та 20-річний син.
На Полтавщині попрощалися з військовим Юрієм Опришком / Фото "Суспільного"
Воїн помер у лікарні 7 травня / Фото "Суспільного"
На прощання прийшли рідні, побратими, місцеві жителі / Фото "Суспільного"