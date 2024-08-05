На Полтавщині пролунали вибухи під час тривоги

Вибухи в Полтавській області пролунали пізно ввечері 5 серпня. Що відомо про це – розкаже 24 Канал.

Пізно ввечері окупанти атакують Україну. Серію гучних вибухів уже чули в Києві.

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Що відомо про вибухи в Полтавській області

Вибухи на Полтавщині почули кореспонденти Суспільного. Повітряні сили попереджали про загрозу від балістики.

Швидкісні цілі на Київщині та Полтавщині,

– написали в ПС о 23:07.

Моніторингові канали написали, що ракети летять на Миргород і Кременчук. Припустили, що це можуть бути "Іскандери" і що по них відпрацювала ППО. Та офіційної інформації поки нема.

На момент вибухів червоною була більшість областей України, окрім Заходу та Півдня. Та незабаром оголосили про відбій балістичної небезпеки. Відбій на Полтавщині дали о 23:49.

Утім, є небезпека і від "Шахедів". Дрони летять з Чернігівщини на Київщину.

24 Канал нагадує: пройдіть в укриття, якщо у вашому регіоні тривога! Не нехтуйте безпекою!