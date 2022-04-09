На Полтавщині скоротили комендантську годину
9 квітня 2022 , 20:30Читать новость на русском
Джерело:Дмитро Лунін
З 10 квітня по всій Полтавській області скорочується комендантська година.
Про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.
Комендантську годину в області скоротили до 5:00. Тож від завтра, 10 квітня, на Полтавщині вона триватиме з 21:00 до 05:00.
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Нагадаємо, що під час комендантської години заборонено перебувати на вулиці та у громадських місцях, пересуватися транспортом і своїм ходом. Виходити можна лише у випадку повітряної тривоги для того, аби перейти в укриття.
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