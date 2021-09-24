На Полтавщині сталася аварія з 4 постраждалими, серед них – дитина

На трасі Київ – Харків – Довжанський, що неподалік міста Решетилівка Полтавського району трапилась аварія. Зіткнулись два авто – Dacia Sandero та Daewoo Nexia.

ДТП трапилось 23 вересня орієнтовно о 17 годині. У поліції розповіли, що автівки зіткнулись на 307 кілометрі траси.

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На Полтавщині зіткнулись два авто: постраждала 14-річна дівчина

У поліції розповіли, що зіткнулись два автомобілі: Dacia Sandero, яким керував 36-річний водій та Daewoo Nexia, за кермом якого був 23-річний чоловік.

Унаслідок ДТП тілесні ушкодження отримали обидва водії та пасажири Dacia Sandero: 39-річний чоловік й 14-річна дівчина,

– розповіли у поліції.

Постраждалих доправили в лікарню Полтави та Решетилівки.



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Відомості про аварії внесли у Єдиний реєстр досудових розслідувань через порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження. Наразі триває слідство.

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