На Полтавщині водій збив двох неповнолітніх: дівчина у комі, хлопець у травматології

У Гадячі, що на Полтавщині, для 16-річної дівчини та 17-річного хлопця прогулянка завершилась госпіталізацією. На підлітків наїхав Volkswagen Passat, за кермом якого перебував 50-річний водій.

Аварія сталась 30 серпня, близько 10 ранку. Пішоходів одразу доправили до Гадяцької лікарні.

До теми Залишив дівчину помирати: у Києві водій BMW влетів у стовп і втік з місця ДТП

Водію загрожує до 8 років позбавлення волі

Як пише "Суспільне", дівчина зараз перебуває у комі, хлопець – у травматологічному відділенні.

Наразі поліція вирішує питання щодо кримінального провадження за порушення правил експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони заподіяли тяжке тілесне ушкодження.

Якщо водія визнають винним, то йому загрожує позбавлення волі терміном від 3 до 8 років.

У ДТП постраждали 2 підлітків / Фото Нацполіції

За кермом легковика сидів 50-річний водій / Фото Нацполіції

На Хортиці п'яний водій збив сім'ю

Зазначимо, що напередодні жахлива аварія сталась і на Хортиці. Нетверезий водій збив цілу сім'ю. Батько, мати та 5-річна донечка потрапили до лікарні. Стан дитини – важкий.

Раніше У лобовій ДТП на Львівщині загинув житель Прикарпаття: ще 3 людини травмувались