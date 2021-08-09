На Полтавщині вручили обвинувачення ексміському голові одного з районів

На Полтавщині правоохоронці спрямували до суду обвинувальний акт щодо колишнього міського голови одного з районів. Йому інкримінують підробку документів і привласнення грошей з місцевого бюджету.

Посадовця викрили на службовому зловживанні у травні. Якщо його провину доведуть у суді, то ексчиновнику загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.

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Що відомо про злочини

Слідчі Полтавського районного управління поліції під процесуальним керівництвом прокуратури вручили ексчиновнику обвинувачення у скоєнні злочинів. Вони передбачені 3 статтями Кримінального кодексу:

привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем;

використання підробленого документа;

службове підроблення.

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Як посадовець підробив документи

За даними правоохоронців, ексчиновник підробив рішення міської ради щодо затвердження зарплати міському голові. Потім він використав фіктивний документ як підставу для нарахування премій та матеріальної допомоги у майбутньому.

Загальна сума грошей, яку привласнив посадовець з місцевого бюджету, становить понад 460 тисяч гривень.