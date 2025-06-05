На Полтавщині є жертви внаслідок удару Росії по навчальному полігону

Росіяни 4 червня завдали ракетного удару по навчальному полігону в Полтавській області. На жаль, внаслідок ворожої атаки є загиблі.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Полтавської ОВА Володимира Когута.

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Удар по полігону на Полтавщині 4 червня: є жертви

Начальник Полтавської ОВА 5 червня заявив, що за уточненою інформацією Сухопутних військ, на жаль, є загиблі внаслідок російського удару.

Лікарям, на жаль, не вдалося врятувати життя 2 людей, які зазнали поранень внаслідок атаки ворога по навчальному полігону,

– написав Володимир Когут.

Посадовець висловив щирі співчуття рідним і близьким загиблих.

Що відомо про ракетний удар Росії