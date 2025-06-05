5 червня, 12:44
На Полтавщині є жертви внаслідок удару Росії по навчальному полігону
Росіяни 4 червня завдали ракетного удару по навчальному полігону в Полтавській області. На жаль, внаслідок ворожої атаки є загиблі.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Полтавської ОВА Володимира Когута.
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Удар по полігону на Полтавщині 4 червня: є жертви
Начальник Полтавської ОВА 5 червня заявив, що за уточненою інформацією Сухопутних військ, на жаль, є загиблі внаслідок російського удару.
Лікарям, на жаль, не вдалося врятувати життя 2 людей, які зазнали поранень внаслідок атаки ворога по навчальному полігону,
– написав Володимир Когут.
Посадовець висловив щирі співчуття рідним і близьким загиблих.
Що відомо про ракетний удар Росії
- Росіяни завдали ракетного удару по території одного із навчальних підрозділів на Полтавщині 4 червня.
- У Сухопутних військах заявили, що завдяки своєчасно вжитим і ретельно продуманим заходам безпеки, розробленим для захисту життя і здоров'я військовослужбовців в умовах постійної загрози ракетних і повітряних атак з боку Росії на тилові райони, вдалося уникнути найгіршого.
- На момент удару на полігоні перебували військовослужбовці, які виконували навчальні завдання. У Сухопутних військах зазначили, що комплекс превентивних дій, зокрема, розосередження особового складу, використання укриттів і дотримання протоколів безпеки під час повітряної тривоги, дозволив зберегти життя військовослужбовців.
- Однак, на жаль, внаслідок ворожої атаки є поранені. Усім постраждалим оперативно надається вся необхідна кваліфікована медична допомога у спеціалізованих медичних закладах.
- У Сухопутних військах наголосили, що лікарі роблять усе можливе для якнайшвидшого одужання військовослужбовців.