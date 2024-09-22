Росія атакувала Полтавщину дронами: які наслідки

Росія атакувала Полтавську область дронами. Вороги пошкодили інфраструктуру в одному районі області.

Глава Полтавської ОВА Філіп Пронін розповів, що окупанти, на щастя, не поранили людей. Повітряна тривога на Полтавщині лунала з 20:59 21 вересня до 07:54 22 вересня.

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Що відомо про наслідки атаки ворога по Полтавщині

Вночі ворог атакував Полтавщину БпЛА. На щастя, обійшлося без постраждалих. Проте є пошкодження енергетичної інфраструктури в одному районі області,

– розповів очільник ОВА.

За його словами, внаслідок обстрілу росіян без світла залишились:

56 побутових,

30 юридичних споживачів.

Профільні фахівці вже працюють над відновленням електропостачання людям. Питання на контролі,

– запевнив Філіп Пронін.

Повітряні сили ЗСУ розповіли, що росіяни запустили по Україні 80 дронів-камікадзе. З них Україна збила 71 дрон. ППО працювала у Хмельницькій, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Київській, Сумській, Полтавській, Херсонській та Миколаївській областях.

Ще 6 ворожих безпілотників, внаслідок протидії РЕБ, локаційно втрачені.