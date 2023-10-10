Полтавська ОВА отримала нового главу: Зеленський підписав указ

Володимир Зеленський 10 жовтня ухвалив низку важливих рішень. Український лідер увільнив Дмитра Луніна від тимчасового виконання обов'язків голови Полтавської ОВА.

Окрім того, президент вже призначив нового очільника Полтавської ОВА. Ним став Філіп Пронін.

Зверніть увагу Кабмін звільнив керівника Донецької ОВА Кириленка і призначив Філіпа Проніна головою Полтавської

Лунін вже відреагував на увільнення з посади. Він наголосив, що вдячний Володимиру Зеленському, Офісу Президента та уряду. Лунін заявив, що щиро пишається полтавською командою та проєктами, які вдалося реалізувати.

Війна внесла корективи в життя та роботу всіх нас. Полтавщина стала домівкою для сотень тисяч людей, які вимушено переїхали, а також надійним тилом для фронтових областей. І навіть сьогодні Полтавщина бере участь у відновленні населених пунктів Херсонської області,

– наголосив Лунін.

Що відомо про Філіпа Проніна

Пронін обіймав посаду заступника голови АРМА, а також працював у Державному комітеті фінансового моніторингу України. Там він спеціалізувався на фінансових розслідуваннях, пов'язаних із діяльністю банківських установ, державними монополіями, незаконним відшкодуванням ПДВ.

Згодом очолив Управління виявлення та розшуку активів Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами.