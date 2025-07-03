Атака ворожих дронів по будівлі ТЦК в Полтаві: з'явилися кадри влучань
- Російські дрони атакували Полтаву 3 липня, вразивши Полтавський міський та обласний ТЦК, розташовані в щільній міській забудові.
- Внаслідок атаки загинули 2 людини, 47 постраждали, поранень зазнали четверо військовослужбовців.
Вранці 3 липня російські дрони атакували Полтаву, уразивши територію місцевого ТЦК. У мережі показали кадри атаки.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на United24.
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Деталі атаки на ТЦК у Полтаві
Полтава вранці 3 липня опинилися під масованою атакою безпілотників, зафіксовано влучання на території Полтавського міського ТЦК та СП та Полтавського обласного ТЦК та СП. Обидва об'єкти розташовані поруч, у щільній міській забудові.
United24 показали кілька відео нинішнього удару з різних ракурсів. На оприлюднених кадрах видно, як кілька дронів один за одним падають у піке, після чого слідує вибух.
Росіяни атакували ТЦК у Полтаві: дивіться відео
Внаслідок ворожого удару по Полтаві загинули 2 людини, ще 47 – постраждали. У момент атаки всередині ТЦК перебували працівники. Поранень зазнали четверо військовослужбовців.
Водночас ЗМІ розповіли про загиблих: там стверджують, що один з загиблих є студентом, а інший – демобілізований військовий.