Атака ворожих дронів по будівлі ТЦК в Полтаві: з'явилися кадри влучань

Вранці 3 липня російські дрони атакували Полтаву, уразивши територію місцевого ТЦК. У мережі показали кадри атаки.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на United24.

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Деталі атаки на ТЦК у Полтаві

Полтава вранці 3 липня опинилися під масованою атакою безпілотників, зафіксовано влучання на території Полтавського міського ТЦК та СП та Полтавського обласного ТЦК та СП. Обидва об'єкти розташовані поруч, у щільній міській забудові.

United24 показали кілька відео нинішнього удару з різних ракурсів. На оприлюднених кадрах видно, як кілька дронів один за одним падають у піке, після чого слідує вибух.

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Внаслідок ворожого удару по Полтаві загинули 2 людини, ще 47 – постраждали. У момент атаки всередині ТЦК перебували працівники. Поранень зазнали четверо військовослужбовців.

Водночас ЗМІ розповіли про загиблих: там стверджують, що один з загиблих є студентом, а інший – демобілізований військовий.