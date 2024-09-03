У Міноборони розповіли, що відбувалося в Інституті зв'язку у Полтаві під час ворожого удару

Російські загарбники атакували балістикою Інститут зв'язку у Полтаві, внаслідок чого є поранені та десятки загиблих. Відомо, що на момент удару жодних святкувань у навчальному закладі не відбувалося.

Про це в етері телемарафону розповів речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін, пише 24 Канал. Він також назвав ймовірний тип озброєння, яким вдарив противник по будівлі.

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Що відбувалося на момент удару по Інституті зв'язку у Полтаві

Відомо, що ніяких шикувань чи інших заходів у момент удару не відбувалось,

– заявив Лазуткін.

Як розповів він, за даними відомства, в навчальному закладі відбувався навчальний процес. Орієнтовно о 09:08 пролунав сигнал повітряної тривоги й студенти попрямували в укриття. Вибухи пролунали за декілька хвилин після оголошення тривоги.

За його словами, росіяни завдали удару по навчальному закладу, попередньо, балістичними ракетами типу Іскандер-М. Речник також заявив, що міністр оборони України доручив головній інспекції відомства терміново провести службове розслідування трагедії.

На жаль, кількість загиблих та поранених продовжує зростати. Місцева влада каже, що під завалами все ще перебувають люди. За даними ОВА, наразі відомо про 50 загиблих та більше як 235 травмованих людей. Всього вдалося врятувати 25 осіб.