САП нібито вимагає конфіскувати квартиру експосадовця ТЦК Полтавщини: у ТЦК спростували

Днями в ЗМІ з'явилася інформація про те, що САП просить конфіскувати квартиру ексзаступника начальника ТЦК Полтавщини Олександра Котюха. Однак в самом ТЦК спростували ці повідомлення.

Наразі інформації стосовно позовів до Олександра Котюха, як до посадової особи, не надходило. Про це йдеться в офіційній заяві Полтавського обласного ТЦК та СП.

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В полтавському ТЦК спростували новину

В ТЦК написали, що в медіапросторі набуває поширення інформація, що начебто до колишнього заступника начальника Полтавського обласного ТЦК та СП полковника Олександра Котюха позивається Вищий антикорупційний суд.

Першоджерелом цієї новини стало видання "Слово і Діло".

Інформуємо наших читачів, що полковник Олександр Котюх є діючим заступником начальника Полтавського обласного ТЦК та СП. Як посадова особа він продовжує виконувати завдання з комплектування Сил оборони України. Інформації стосовно позовів до нього, як до посадової особи, до Полтавського обласного ТЦК та СП не надходило,

– йдеться в заяві.

Також зазначається, що "Слово і Діло" у своїй новині посилається на рішення ВАКС від 8 жовтня, якого немає на ресурсах Вищого антикорупційного суду та "взагалі не виявлено в інформаційному просторі".

Українців закликали дотримуватися інформаційної гігієни, перевіряти факти та довіряти лише офіційним джерелам інформації.