На Полтавщині вночі працювала ППО: через уламки БпЛА є пошкодження та постраждалий

Російська армія вночі 10 квітня атакувала Полтавську область своїми безпілотниками типу "Шахед". Через падіння уламків ворожих дронів в регіоні є пошкодження та постраждалий.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на тимчасового виконувача обов'язків начальника Полтавської ОВА Володимира Когута.

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Які наслідки атаки безпілотниками по Полтавській області

Володимир Когут розповів, що в Опішнянській громаді Полтавській області було зафіксовано падіння уламків. Пізніше місцеві жителі повідомили про пошкодження господарчої будівлі.

Легких травм зазнав чоловік. Він відмовився від госпіталізації,

– зазначив посадовець.

У Полтавській області впали уламки ворожих безпілотників 10 квітня / Фото з телеграм-каналу Володимира Когута

Виконувач обов'язків начальника Полтавської ОВА вкотре закликав громадян перебувати в укриттях під час повітряної тривоги.

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До слова, Повітряні сили повідомляли, що всього окупанти цієї ночі запустили по Україні 145 ударних безпілотників. Сили ППО збили 85 ударних БпЛА, 49 безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені.