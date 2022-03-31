У полях Сіверщини ЗСУ знищили ворожу колону: потужні фото
31 березня 2022 , 21:45Читать новость на русском
Джерело:Оперативне командування "Північ"
Українські військові продовжують нищити ворожу техніку. На Сіверщині наші захисники знищили ворожу колону.
Колону броньованої техніки окупантів перетворили на брухт. Крім того, ЗСУ заблокувала окупантам можливість перегнати техніку через одну з річок.
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Наші захисники знищили ворожу техніку. Вона тепер валяється на полях Сіверщини.
Знищена ворожа техніка на Сіверщині / Фото командування "Північ"
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