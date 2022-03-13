Поляки перелякалися, – Садовий вважає, що авіаудар може стати поштовхом для рішучих кроків

Окупанти завдали потужного авіаудару по Яворівському полігону на Львівщині. У Польщі цього злякалися, тож тепер влада країни може робити рішучіші кроки щодо російської агресії.

Іншої альтернативи наразі у поляків немає. Про це заявив мер Львова Андрій Садовий в ефірі 24 каналу.

До теми 35 людей загинули внаслідок авіаудару по Яворівському полігону

"Вони (поляки – 24 канал) перелякалися й зараз переосмислюють всю інформацію. Думаю, що польський президент та уряд будуть більш твердими", – зазначив міський голова.

Ракети Росії – загроза для Європи

За словами Садового, варто розуміти, що ракета, яка летить з Росії, може мати помилку у наведенні й вдарити у будь-яку секунду по території Польщі.

Я сьогодні запитав польських політиків, як вони реагуватимуть, якщо не дай Боже завтра це станеться. Коли маєте шанс, що сьогодні ми воюємо, допоможіть нам. Дайте нам відповідне озброєння, щоб ми сьогодні захистили вас,

– наголосив мер Львова.

Садовий також зауважив, що Європа не готова до такого розвитку подій. Втім, можливо, обстріл Яворівського полігону дасть європейцям, американцям та усім, хто ухвалює рішення, розуміння важливості того, що завтра може бути вже пізно.

Андрій Садовий про обстріл Яворівського полігону: дивіться відео