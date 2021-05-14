У сім'ї дитячого омбудсмена Кулеби трапилося горе

Сім'я уповноваженого президента з прав дитини Миколи Кулеби пережила важку втрату. Помер його батько.

Трагічну звістку повідомив на своїй фейсбук-сторінці сам Кулеба. Він опублікував спільне фото з татом.

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Ти був моїм люблячим і турботливим татом щосекунди аж до останнього подиху,

– так Кулеба підписав світлину.

"Я дякую Богу за кожну мить нашого життя! І знаю, що вчора ти пішов до Нього", – підкреслив у дописі дитячий омбудсмен.

Про причини смерті він нічого не повідомляв. У коментарях користувачі соцмережі висловлюють родині щирі співчуття.

Що відомо про Миколу Кулебу

Джерело: "Вікіпедія"