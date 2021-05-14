У сім'ї дитячого омбудсмена Кулеби трапилося горе

Сім'я уповноваженого президента з прав дитини Миколи Кулеби пережила важку втрату. Помер його батько.
Джерело:фейсбук Миколи Кулеби
Трагічну звістку повідомив на своїй фейсбук-сторінці сам Кулеба. Він опублікував спільне фото з татом.
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Ти був моїм люблячим і турботливим татом щосекунди аж до останнього подиху,
– так Кулеба підписав світлину.
"Я дякую Богу за кожну мить нашого життя! І знаю, що вчора ти пішов до Нього", – підкреслив у дописі дитячий омбудсмен.
Про причини смерті він нічого не повідомляв. У коментарях користувачі соцмережі висловлюють родині щирі співчуття.
Що відомо про Миколу Кулебу
Джерело: "Вікіпедія"
- Український громадський і політичний діяч. Йому 49 років, народився у Києві. Одружений, виховує 4 дітей.
- У 2001 році заснував благодійну організацію "Відкрите серце". Там, зокрема, створив модель реабілітації дітей вулиці.
- З 2014 року – на посаді уповноваженого президента з прав дитини. Перед цим очолював Службу у справах дітей КМДА.