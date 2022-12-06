Помер батько голови УГКЦ Блаженнішого Святослава

На 79-році життя помер батько глави Української греко-католицької церкви Блаженнішого Святослава. Юрій Шевчук помер після важкої хвороби.

Батько глави УГКЦ помер 5 грудня. Про похорон Юрія Шевчука обіцяють повідомити згодом.

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Що відомо про Юрія Шевчука

Юрій Шевчук – батько Блаженнішого Святослава – походив з Івано-Франківщини, був державним службовцем, працював на залізниці. Його родина була дуже активною під час переслідування УГКЦ радянським режимом, що пригадує сам очільник Української греко-католицької церкви.

Моя родина з боку батька, який був вихідцем з Івано-Франківщини, із селища Брошнів-Осада, була дуже активною в підпільному житті Церкви. Фактично, у тому контексті я познайомився з отцем Михайлом Косилом, який був ректором підпільної духовної семінарії на Франківщині,

– пригадує Блаженніший Святослав.

Віряни УГКЦ висловлюють свої співчуття Блаженнішому Святославу, його брату отцю Всеволоду та всій родині.