Помер Борис Зіменковський – багаторічний ректор ЛНМУ імені Данила Галицького
3 квітня, 10:19
Помер Борис Зіменковський – багаторічний ректор ЛНМУ імені Данила Галицького

Анастасія Колеснікова
Основні тези
  • Борис Зіменковський помер уночі 3 квітня.
  • Він був видатним науковцем, доктором фармацевтичних наук, академіком та лауреатом Державної премії України.

Уночі 3 квітня з життя пішов Борис Зіменковський. Він 25 років очолював ЛНМУ імені Данила Галицького.

Трагічну звістку повідомили у навчальному закладі. 

Що відомо про смерть Бориса Зіменковського?

Уночі не стало Бориса Семеновича Зіменковського. У 1998 – 2023 роках він був ректором Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького. 

Зіменковський також був доктором фармацевтичних наук, професором, академіком НАМН України, лауреатом Державної премії України в галузі науки і техніки, почесним доктором Люблінського медичного університету, дійсним членом ряду громадських академій (АНВОУ, АНТКУ, МАНТІ, УАН, Нью-Йоркської АН, НТШ) тощо. 

В університеті зазначили, що колектив висловлює співчуття родині покійного. Там підкреслили, що він був визначним ученим, педагогом, який зробив значний внесок в науку та освіту

Сьогодні не стало Бориса Зіменковського – багаторічного ректора Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, людини, яка присвятила своє життя медицині, освіті та розвитку університетської спільноти. Його ім’я назавжди залишиться пов’язаним із цілою епохою в історії університету. Щирі співчуття рідним, близьким, колегам, учням і всій медичній спільноті,
 – йдеться у повідомленні очільника Львівської ОВА Максима Козицького.

Втрати України: останні новини

  • 29 березня помер Віллен Захарович Новак у віці 88 років. Новак був відомим режисером, сценаристом, актором, і його роботи неодноразово відзначали на міжнародних фестивалях.

  • Під час ворожої атаки на Вінницю 24 березня загинув доктор технічних наук, професор, видатний науковець Борис Авксентюк. Він виховав не одне молоде покоління.

  • 20 березня помер Почесний Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет у віці 97 років від загострення хронічних хвороб. Філарет був ключовим діячем українського церковного руху за незалежність, мав звання Герой України.