Помер через кока-колу: 22-річний хлопець випив смертельну кількість напою за 10 хвилин

У Китаї чоловік випив 1,5-літрову кока-колу всього за 10 хвилин. За декілька годин 22-річний хлопець помер. За словами медиків, це сталось через накопичення газу всередині його тіла.

Хлопець звернувся до лікарні, одна врятувати його не вдалось. Як пояснили лікарі, таке швидке споживання напою призвело до смертельного накопичення газу всередині тіла, що виснажило печінку чоловіка.

Актуально Китайці прикидалися жінками, щоб спонукати гравців до покупок

Чоловік звернувся по допомогу до лікарів

Чоловік через 6 годин після вживання кока-коли звернувся до лікарні. Він скаржився на сильний біль та набряк живота.

Медикам пекінської лікарні Чаоян 22-річний хлопець розповів, що випив 1,5 літра напою, аби охолонути через спеку. Однак через це у його кишківнику зібрався газ, який через тиск потрапив у його портальну вену – одну з головних кровоносних судин печінки.

Що показали дослідженням

При поступленні лікарі провели низку обстежень чоловіку, які показали тривожні ознаки. Пацієнт мав підвищений пульс, низький кров'яний тиск і важко дихав.

Натомість комп'ютерна томографія виявила у нього пневматоз – аномальну присутність газів, у стінці кишки та ворітної вени. Крім того, у нього виявили ішемію печінки.

Ішемію печінки також називають "шоковою печінкою". Це тип травми, спричиненої недостатнім надходженням кисню до органу.



На комп'ютерній томографії виявили пневматоз / Фото Mail Online

Чоловіка не вдалось врятувати

Відразу після обстежень лікарі намагались вивільнити газ з травної системи чоловіка. Йому дали необхідні ліки, що мали захистити його печінку та спробувати стабілізувати інші функції організму від подальшого пошкодження.

Однак через 12 годин аналізи крові показали, що у чоловіка серйозне пошкодження печінки. Його стан значно погіршився. 22-річний хлопець помер приблизно через 18 годин після госпіталізації.



Результати обстеження були невтішними / Фото Mail Online

Чоловік міг померти не через кока-колу

Натомість британський експерт поставив під сумнів справжню причину смерті. Він наполягає, що навряд чи смерть спричинила кока-кола.

Біохімік з Університетського коледжу Лондона професор Натан Девіс переконаний, що для того, щоб зробити будь-які висновки щодо смерті чоловіка, потрібно більше інформації, ніж наведена у звіті.

Він припустив, що, можливо, винна бактеріальна інфекція – відома причина внутрішнього накопичення газу, а не безалкогольний напій. За словами професора Девіса, ці бактерії можуть утворювати газові кишені

Зазвичай такий стан виникає через те, що у вас є бактерії, які потрапили з нормального шлунково-кишкового тракту туди, де вони не повинні бути, в цьому випадку в слизовій оболонці тонкої кишки,

– резюмував він..

У кишківнику виникає газ, який може витікати в інші сполучені ділянки тіла. Зокрема, у ворітну (портальну) вену. Водночас професор Девіс додав, що газ у ворітній вені не пояснює нестачі кисню, яку отримувала печінка чоловіка.

Читайте також США продовжують стримувати Китай: у Пекіні перейшли до погроз

Він пояснив, що ворітна вена переносить матеріал з кишківника для обробки печінки, на відміну від іншої кровоносної судини – печінкової артерії, що переносить кисень до органу. На думку Девіса, немає підстав вважати, що швидше споживання газованих напоїв може мати фатальні наслідки.

Чи небезпечні газовані напої

Потенційні наслідки для здоров'я від регулярного вживання безалкогольних напоїв, як пояснив професор, є переважно незначними та довгостроковими. Однак очевидно, що це шкодить зубам та може вплинути на мінералізацію кісток.

Декілька газованих безалкогольних напоїв на день – не має ніяких наслідків для здоров'я, крім кількості цукру, який ви споживаєте,

– підкреслив Девіс.

Він додав, що з огляду на кількість споживаних газованих напоїв у всьому світі, якби вони могли мати фатальні наслідки, таких смертельних випадків було б набагато більше.