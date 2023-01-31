Стало відомо, де і коли поховають Дмитра Павличка

У віці 93 років 29 січня обірвалося життя Дмитра Павличка. Відомо, що українського поета, перекладача, літературного критика та громадсько-політичного діяча поховають 1 лютого.

Про це повідомив голова Національної спілки письменників України Михайло Сидоржевський.

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За його словами, прощання відбудеться у селі Стопчатові Косівського району Івано-Франківської області. Початок запланований на 12:00.

Смерть Павличка – втрата для всієї України

Зауважимо, що Дмитро Павличко помер на 94-му році життя. Він був одним із представників легендарного покоління шістдесятників. Як повідомив Михайло Сидоржевський, серце видатного поета перестало битися ввечері 29 січня.

Вклад Павличка в розвиток України

Дмитро Павличко як шістдесятник був не тільки творчою особистістю, але й активним учасником політичного життя України, особливо наприкінці існування СРСР та після проголошення незалежності України. Павличко був одним із засновників Народного руху України й Демократичної партії України. Також він був першим головою Товариства української мови імені Тараса Шевченка.

У 1990 році був одним з авторів Декларації про державний суверенітет, проголошеної Верховною Радою УРСР 16 липня. А вже за рік Павличко став одним зі співавторів Акту проголошення Незалежності й першим спитав тодішнього голову Верховної Ради Леоніда Кравчука чи підтримує він цей крок.

Однак Павличко відомий не лише політичною діяльністю, але й легендарною поезією. Він був автором низки збірок віршів, писав чуттєву інтимну лірику, зокрема легендарні "Два кольори". Цей вірш був покладений на музику і його неодноразово переспівували різні артисти, однак культовим вважається виконання Дмитра Гнатюка.