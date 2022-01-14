Помер ексголова СБУ часів Кучми Леонід Деркач: батько скандального нардепа
Джерело:телеграм Андрія Деркача
Увечері 14 січня на 83-році життя помер Леонід Деркач. У часи президентства Леоніда Кучми він очолював СБУ.
Про смерть експосадовця стало відомо пізно ввечері 14 січня. Про це повідомив син колишнього голови СБУ, скандальний нардеп Андрій Деркач
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Андрій Деркач повідомив, що прощання з ексголовою СБУ відбудеться 16 січня в Трапезному храмі Києво-Печерської лаври. Церемонія розпочнеться о 12:00
Що відомо про Леоніда Деркача
Джерело: Ліга.Досьє
Леонід Деркач народився у 1939 році в Дніпрі. Освіту здобув за спеціальністю "інженер-механік". Через 2 роки після закінчення університету почав працювати в КДБ.
Після проголошення незалежності України продовжив роботу в державних структурах, а з 1994 року почав працювати в СБУ на посаді першого заступника голови Віталія Маликова. Однак через рік Деркач очолив Держприкордонслужбу.
У 1998 році Леонід Деркач повернувся до СБУ. Однак цього разу президент Леонід Кучма призначив його керівником відомства. У часи його управління Службою безпеки убили журналіста Георгія Гонгадзе. Деркача і досі називають одним із співучасників злочину.
Зверніть увагу! Син Леоніда Деркача – Андрій Деркач є скандальним українським політиком. США внесли його до санкційного списку як "російського агента з багаторічним стажем". Після того санкції проти політика ввела й РНБО.
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