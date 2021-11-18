Помер екскомандувач Сухопутних військ Пушняков
Джерело:фейсбук Сухопутних військ ЗСУ
На 68-му році життя помер генерал-лейтенант Анатолій Пушняков. У перші роки війни на Донбасі він керував Сухопутними військами.
Про смерть Пушнякова повідомили у Сухопутних військах. Життя чоловіка обірвалося 17 листопада.
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Помер колишній командувач Сухопутних військ
Не стало генерал-лейтенанта Пушнякова Анатолія Савватьєвича, колишнього командувача Сухопутних військ Збройних сил України,
– йдеться у повідомленні.
Він командував Сухопутними військами у перші роки російсько-української війни.
Командування та особовий склад військ висловили співчуття рідним та близьким померлого.
Що відомо про Анатолія Пушнякова
- Анатолій Пушняков народився 3 березня 1954 року на Одещині.
- За роки військової служби обіймав командні посади – від командира танкового взводу до командувача Сухопутних військ.
- У 2005 році очолював український миротворчий контингент в Республіці Ірак.
- З 6 травня 2014 по 13 січня 2016 року – командувач Сухопутних військ Збройних сил України.
- Нагороджений багатьма нагородами та відзнаками, зокрема Орденом Червоної Зірки, є повним лицарем ордена Богдана Хмельницького.
Джерело: Вікіпедія
Текст допису Сухопутних військ ЗСУ
Сьогодні не стало генерал-лейтенанта Пушнякова Анатолія Савватьєвича, колишнього командувача Сухопутних військ Збройних Сил україни. Перші роки російсько-української війни він командував Сухопутними військами, кавалер ордена Богдана Хмельницького.
Командування та особовий склад Сухопутних військ висловлює співчуття та розділяє гіркоту втрати з родиною та близькими померлого.