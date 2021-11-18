Помер екскомандувач Сухопутних військ Пушняков

18 листопада 2021 , 09:27
Читать новость на русском

Джерело:

фейсбук Сухопутних військ ЗСУ

На 68-му році життя помер генерал-лейтенант Анатолій Пушняков. У перші роки війни на Донбасі він керував Сухопутними військами.

Про смерть Пушнякова повідомили у Сухопутних військах. Життя чоловіка обірвалося 17 листопада.

Читайте також Був одним із 14, хто вижив під Волновахою: на Волині наклав на себе руки ветеран АТО

Помер колишній командувач Сухопутних військ

Не стало генерал-лейтенанта Пушнякова Анатолія Савватьєвича, колишнього командувача Сухопутних військ Збройних сил України,
– йдеться у повідомленні.

Він командував Сухопутними військами у перші роки російсько-української війни.

Командування та особовий склад військ висловили співчуття рідним та близьким померлого.

Що відомо про Анатолія Пушнякова

  • Анатолій Пушняков народився 3 березня 1954 року на Одещині.
  • За роки військової служби обіймав командні посади – від командира танкового взводу до командувача Сухопутних військ.
  • У 2005 році очолював український миротворчий контингент в Республіці Ірак.
  • З 6 травня 2014 по 13 січня 2016 року – командувач Сухопутних військ Збройних сил України.
  • Нагороджений багатьма нагородами та відзнаками, зокрема Орденом Червоної Зірки, є повним лицарем ордена Богдана Хмельницького.

Джерело: Вікіпедія

Текст допису Сухопутних військ ЗСУ

Сьогодні не стало генерал-лейтенанта Пушнякова Анатолія Савватьєвича, колишнього командувача Сухопутних військ Збройних Сил україни. Перші роки російсько-української війни він командував Сухопутними військами, кавалер ордена Богдана Хмельницького.
Командування та особовий склад Сухопутних військ висловлює співчуття та розділяє гіркоту втрати з родиною та близькими померлого.

Автор: Наталія Пристанська