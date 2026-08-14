Помер екснардеп V та VI скликань Євген Шаго

14 серпня помер народний депутат України V та VI скликань Євген Шаго.

Про це повідомила Верховна Рада.

Що відомо про екснардепа Євгена Шаго?

Євген Шаго багато років займався державною та громадською діяльністю.

Він був першим заступником Міністра Кабінету Міністрів України, а також очолював правління корпорації "Єдині енергетичні системи України".

Працюючи у Верховній Раді, Євген Шаго входив до Комітету з питань паливно-енергетичного комплексу та Комітету з питань екологічної політики.

Також він був секретарем Лічильної комісії парламенту VI скликання.

Щирі співчуття рідним і близьким, друзям, колегам та всім, хто знав і поважав Євгена Шаго. Вічна пам'ять,

– заявили у Верховній Раді.

Степан Кубів, народний депутат ІХ скликання, помер на 64-му році життя: що відомо?

Народний депутат ІХ скликання Степан Кубів пішов із життя на 64-му році. У Верховній Раді Кубів працював у складі Комітету з питань економічного розвитку, долучаючись до законотворчої роботи у сфері економіки.

Керівництво Верховної Ради України, народні депутати, керівництво та працівники Апарату Парламенту висловили співчуття у зв'язку зі смертю народного депутата Степана Кубіва.

Під час Революції Гідності Кубів виконував обов'язки коменданта Штабу національного спротиву. Згодом обіймав низку високих державних посад, зокрема у 2014 році Кубів очолював Національний банк України.