Помер Герой України, дисидент Іван Дзюба

Помер Герой України, дисидент 91-річний Іван Дзюба. Він був відомим літературознавцем, українським шістдесятником.

Попередньо відомо, що Іван Дзюба мав проблеми зі здоров'ям. Про смерть Героя України повідомив виданню літературознавець, політичний і громадський діяч Микола Жулинський.

Читайте також Помер Тарас Мельник — батько легендарного фестивалю "Червона рута"

Помер Іван Дзюба

Сьогодні вранці (мовиться про 22 лютого – 24 канал) уві сні на 91 році життя відійшов за межі цього земного світу унікальна людина Іван Дзюба. Одне ім'я вже говорить багато. Багато – бо це один із лідерів національно, духовного відродження другої половини 20 і початку 21 століття,

– сказав Жулинський.

Літературознавець пригадав, що Іван Дзюба був інтелектуальним провідником та речником українського шістдесятництва.

Микола Жулинський пригадав слова Ліни Костенко про Івана Дзюбу, що це людина, що завжди мала мужність говорити правду.

Також громадський діяч повідомив, що Іван Дзюба протягом останніх років мам проблеми зі здоров'ям, проте продовжував працювати. Також шістдесятник стежив за суспільно-політичним життям.

Наразі ще невідомо, де та коли буде прощання з Іваном Дзюбою.

Коротко про життя та діяльність Івана Дзюби

Іван Дзюба народився на Донбасі у липні 1931 року в родині селян. Під час Голодомору родина переїхала у робітниче селище Новотроїцьке. Згодом здобув фах філолога, оселився в Києві та почав публікуватись.

Саме Дзюба у 1965 році разом з Василем Стусом та В'ячеславом Чорноволом вийшов на сцену на прем'єрі фільму "Тіні забутих предків". Тоді вони публічно заявили про таємні арешти української інтелігенції.

У тому ж році літературознавець написав памфлет "Інтернаціоналізм чи русифікація?", у якому аналізував політику радянської влади в Україні. Саме цей текст став одним з найпоширеніших творів в українському самвидаві, адже ним надихалась тодішня інтелігенція.

У 70-х роках 20 століття Дзюбу виключають зі Спілки письменників, не друкують, а згодом – засуджують до 5 років тюрми за його текст.

Тоді у Івана Дзюби був туберкульоз, тож він попросив про помилування і його випустили з тюрми.

Дисидент був інтелектуальним лідером і прапором шістдесятницького руху, який виступав проти комуністів й за захист національної мови та культури.

Історія гідності. Знищення української інтелігенції – дивіться відео