Помер Герой України й поет Дмитро Павличко

На 94-му році життя помер поет, громадсько-політичний діяч та Герой України Дмитро Павличко. Він був одним із представників легендарного покоління шістдесятників.

Трагічну звістку повідомив голова Національної спілки письменників України Михайло Сидоржевський. Серце видатного поета перестало битися ввечері 29 січня.

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Помер Дмитро Павличко

Сьогодні ввечері помер Дмитро Павличко. Мені щойно про це повідомив Богдан Горинь з посиланням на доньку письменника. Світла пам'ять і Царство небесне, шановний і дорогий Дмитре Васильовичу,

– повідомив Сидоржевський.

Поки що дата та час прощання з поетом та Героєм України невідомі. Про це буде повідомлено додатково.

Яким Україна пам'ятатиме Дмитра Павличка

Дмитро Павличко як шістдесятник був не тільки творчою особистістю, але й активним учасником політичного життя України, особливо наприкінці існування СРСР та після проголошення незалежності України.

Павличко був одним із засновників Народного руху України й Демократичної партії України. Також він був першим головою Товариства української мови імені Тараса Шевченка.

У 1990 році був одним із авторів Декларації про державний суверенітет, проголошеної Верховною Радою УРСР 16 липня. Через рік Дмитро Павличко став одним із співавторів Акту проголошення Незалежності й першим спитав тодішнього голову Верховної Ради Леоніда Кравчука чи підтримує він цей крок.

Також Дмитро Павличко був автором доктрини про нейтральний та позаблоковий статус України. Тричі обирався депутатом Верховної Ради.

Ну і звісно легендарна поезія. Дмитро Павличко був автором низки збірок віршів, писав чуттєву інтимну лірику. І куди без "Двох кольорів", які, мабуть, знає кожен українець. Вірш покладений на музику і його неодноразово переспівували різні артисти, однак культовим вважається виконання Дмитра Гнатюка