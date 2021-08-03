Помер гірник, який постраждав під час вибуху на шахті на Донеччині

На шахтоуправлінні "Покровське" 31 липня прогримів вибух. Один з постраждалих помер, а 9 гірників опинились у лікарні з важкими опіками. Про смерть ще одного шахтаря стало відомо 3 серпня.

Про це повідомив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець. Постраждалий гірник помер у міській лікарні Краматорська.

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Ще 8 гірників перебувають у лікарні

За здоров'я вісьмох гірників продовжують боротися лікарі Краматорська та Покровська,

– розповів Волинець.

Постраждали загалом 10 осіб

Зазначимо, що трагедія сталась у селище Удачне Покровського району на Донеччині. Вибух прогримів близько 5 ранку 31 липня на шахті у північному польовому конвеєрному штреку.



Серед постраждалих буде 4 працівники шахтоуправління і 6 – підрядної організації. Один з них помер.

За попередньою інформацією, вибухнув метан

За попередньою інформацією, на шахтоуправлінні вибухнув метан. Покровська окружна прокуратура розпочала кримінальне провадження. Розслідують факт порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою.

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