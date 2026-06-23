Отруївся грибами на подвір'ї: у Латвії раптово помер журналіст, який розкрив роман Путіна

У столиці Латвії у віці 69 років пішов із життя російський журналіст-біженець Григорій Нехорошев. Саме він першим оприлюднив сенсаційний матеріал про стосунки володимира путіна та Аліни Кабаєвої.

Про це пише Delfi з посиланням на ще одну російську журналістку, яка живе в Латвії, Божену Ринську.

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Що відомо про смерть Нехорошева?

За словами Ринської, Нехорошев помер ще 19 червня. Причиною раптової смерті стало сильне отруєння грибами, які чоловік самостійно зібрав на подвір'ї свого будинку. Останні 11 років свого життя журналіст мешкав у столиці Латвії, куди змушений був виїхати, отримавши статус політичного біженця через переслідування з боку Кремля.

У медіаспільноті Григорій Нехорошев отримав неофіційний статус "особистого ворога Путіна". У квітні 2008 року в газеті "Московський кореспондент" вийшов резонансний матеріал про те, що буцімто розлучений (на той момент ще офіційно одружений, – 24 Канал) Путін готується до весілля з олімпійською чемпіонкою Аліною Кабаєвою.

Реакція російської влади була миттєвою – випуск газети негайно зупинили, а саме видання невдовзі повністю закрили за рішенням власника. Григорія Нехорошева викликали на жорсткі допити у ФСБ Росії, а через реальну загрозу ув'язнення та тиск спецслужб журналіст прийняв рішення про термінову еміграцію.

Сам очільник Кремля тоді публічно та вкрай різко прокоментував це розслідування. Путін заявив, що в публікації немає "ні слова правди", додавши свою відому фразу про те, що він "завжди погано ставився до тих, хто з якимось грипозним носом та зі своїми еротичними фантазіями лізе у чуже життя".

Попри всі заперечення диктатора, подальші розслідування світових ЗМІ неодноразово підтверджували зв'язок Путіна та Кабаєвої, а також наявність у них спільних дітей та елітної таємної нерухомості.

Смерть Нехорошева від отруєння грибами вже викликала чимало обговорень у мережі через специфічний шлейф "випадкових" смертей опонентів російського режиму за кордоном.

Нагадаємо, розслідувачі стверджують, що Кабаєва отримала впливові позиції у медіасфері та доступ до значних фінансових і майнових ресурсів, зокрема елітної нерухомості в Росії. Окремі ЗМІ та антикорупційні проєкти повідомляють, що у пари нібито є двоє синів, які живуть у закритому режимі з посиленою охороною, документами на інше прізвище та вихованням у відокремлених резиденціях.