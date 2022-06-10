Помер ілюстратор "Перцю" й "Тореадорів з Васюківки" Анатолій Василенко

На 84-у році життя помер український художник Анатолій Василенко. Він був карикатуристом та ілюстратором.

Помер Анатолій Василенко 8 червня. Йому було 83 роки. Причини смерті не вказані.

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Від цукрового заводу до художника та редактора

Анатолій Василенко народився 7 листопада 1938 року на Полтавщині в селі Нижня Ланна Карлівського району.

Малював з дитинства, а першу карикатуру створив на двоюрідного брата Івана.

У двадцять років, працюючи на цукровому заводі, почав створювати сатиричні замальовки для газети місцевої профспілки. У1959 року навчався в Миргородському керамічному технікумі, у 1960–1961 роках — у Київському училищі прикладного та декоративного мистецтва.

В той самий час почав співпрацювати з журналом "Перець". Був головним художником журналу для дітей "Перченя". Співпрацював з газетою "Сільські вісті", також працював у журналах "Барвінок", "Малятко", "Веселые картинки", "Вітчизна", "Дніпро", "Ранок".

За сюжетами двох авторських книжок Анатолія Петровича було зроблено лялькові фільми "Петрик у Космосі" та "Тимко-звіролов".

Проілюстрував близько трьохсот книг для дітей та дорослих. Серед них і ілюстрації до популярної дитячої книжки Всеволода Нестайка "Тореадори з Васюківки".

Карикатури на політиків

Історія про Анатолія Василенка розповіла і головна редакторка Kyiv Independent Ольга Руденко. Коли вона працювала у Kyiv Post, вони в нього замовляли карикатури. Робили це аз на тиждень – в середу телефонували до нього та передавали ідеї.

"В Анатолія Петровича були принципи. Карикатури не мали принижувати. Наприклад, людей не можна було зображувати, як тварин", – розповіла Ольга Руденко.

Карикатури Анатолія Василенка для Kyiv Post / Ілюстрації Kyiv Post

Анатолій Василенко не користувався комп'ютером, тому йому роздруковували фото політиків, які мали фігурувати в карикатурах цього тижня, та відправляли водієм в студію. Наступного дня водій привозив вже свіжі акварельні малюнки на аркушах цупкого паперу.

"Оригінали малюнків повертались до Анатолія Петровича. Але колись Джон Теффт, тодішній посол США в Україні, попросив оригінал карикатури за його участі та повісив її у своєму кабінеті", – розповіла Ольга Руденко.

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