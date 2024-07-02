Помер казахський журналіст Садиков, на якого скоїли замах в Києві

Казахський журналіст Айдос Садиков, на якого скоїли замах у Києві, помер. Опозиціонер 13 днів боровся за життя в реанімації, але, на жаль, дива не сталося.

Про смерть Садикова повідомила його дружина Наталія. У мережі вона написала, що серце чоловіка зупинилося вночі 2 липня.

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Садиков помер у реанімації

Наталія Садикова повідомила, що уночі 2 липня о 03:00 в Києві помер її чоловік – Айдос Садиков. 18 червня 2023 року він зазнав кульового поранення у голову й був у важкому стані. 13 днів Садиков боровся за життя в реанімації, однак його серце зупинилося. Весь цей час казахський журналіст і опозиціонер був у комі й не приходив до свідомості.

Айдос Садиков пішов від нас сьогодні о 03:00 за Києвом. Мій любий чоловік, батько наших трьох дітей, великий син казахського народу. Айдос віддав своє життя за Казахстан, прийняв мученицьку смерть від руки кілерів. Тринадцять днів Айдос боровся за життя у реанімації, але дива не сталося,

– мовиться у дописі Наталії Садикової.

Дружина вкотре наголосила, що до смерті Айдоса Садикова причетний президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв. Наталія Садикова раніше неодноразово заявляла, що він міг найняти кілерів для вбивства опозиціонера, адже Айдос Садиков відкрито критикував владу. Окрім того, він називав президента Казахстану "російською маріонеткою", а напередодні замаху – опублікував нове відео з критикою Токаєва.

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