Помер легендарний український співак і композитор Гаденко: яким його запам'ятали

Україну 3 грудня сколихнула сумна звістка. У цей день на 66 році помер відомий український співак, телеведучий та композитор Мар'ян Гаденко.

Він запам'ятався своїм прихильникам як надзвичайно творча і талановита людина. Про те, що митець пішов у засвіти, повідомила Чернівецька облрада. Згодом на це також відреагував відомий виконавець Іво Бобул.

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Коли прощатимуться з чоловіком

Донька композитора Гаденко Тетяна написала, що прощання відбудеться 4 грудня. Церемонія триватиме з 14 по 17:45 годину в церкві Святого Миколая. Вона розташована за адресою Київ, Паркова дорога, 1.

А ось шанувальників творчості, музичних побратимів та земляків запрошують на молитовне прощання до Чернівецького Катедрального собору УГКЦ. Вона розташована на вулиці Руська, 28.

Молитву очолить керівник храму митрофорний протопресвітер Валерій Сиротюк. Також о 12 годині цього дня відбудеться поховання в рідному місті Сторожинець.

Що відомо про померлого

Джерело: Вікіпедія

Чоловік народився 15 вересня 1955 року. Його дитинство і молодість пройшли у Чернівцях, де досі стоїть його хата. Під час служби в органах внутрішніх справ закінчив Чернівецький державний університет. Там він здобув фах економіста. Багато років мешкав у Києві.

Гаденко служив у внутрішніх військах України протягом 27 років. На пенсію пішов з посади заступника командувача внутрішніх військ МВС у званні полковника. Протягом десяти років служив на посаді начальника відділу боротьби з організованою злочинністю на Львівській залізниці.

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