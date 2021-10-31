Помер легендарний ветеран Іван Залужний, який втратив єдиного онука у війні з Росією

У Запоріжжі помер відомий ветеран Другої світової Іван Залужний. У травні 2021 року українцю виповнилося 103 роки.

Трагічну новину повідомив колишній голова Запорізької ОДА Костянтин Бриль. Водночас про це повідомили й у пресслужбі Запорізької облдержадміністрації.

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У Запорізькій ОДА зазначили, що із сумом сприйняли звістку про смерть легенди нашого часу з героїчним життєвим шляхом. Там підкреслили, що Залужний був прикладом мужності та патріотизму для всього нинішнього покоління українців.

Він прожив гідне життя і завжди буде прикладом для багатьох! Це велика втрата для всіх нас,

– написав Бриль у своєму фейсбуці.

Він наголосив, що з іменем Залужного у Запорізькій області та по всій Україні пов'язані дуже героїчні та патріотичні спогади. Мовляв, він захищав нашу країну від "коричневої чуми", а його рідний онук віддав життя за Україну.

Залужний втратив онука на Донбасі

Редація 24 каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким легендарного ветерана Івана Залужного.

Рідний онук ветерана, Іван Гутник-Залужний, продовжив його військову справу. Після початку російської агресії на Донбасі, він пішов добровольцем в АТО. Хлопець загинув влітку 2014 року під Амвросіївкою, що на Донеччині. Ціною власного життя 23-річний юнак врятував життя 50 побратимів. На похоронах дідусь бійця звернувся до російських ветеранів. Він закликав їх вплинути на Путіна та зупинити війну на Донбасі.

Що ще відомо про Івана Залужного

Джерело: "Вікіпедія"

Народився 10 травня 1918 року в селі Кисличувата (сучасна Дніпропетровщина). Був учасником Другої світової війни. Нагороджений численними медалями.

Нагороджений численними медалями. У дитинстві пережив Голодомор 1932 – 1 933 років.Проходив службу на Далекому Сході. Брав участь у боях за Сталінград. Після війни продовжив служити в армії.

933 років.Проходив службу на Далекому Сході. Брав участь у боях за Сталінград. Після війни продовжив служити в армії. У 2015 році Український інститут національної пам'яті поширив в мережі відеоролик, приурочене до 70-річчя перемоги над нацизмом. У ролику розповіли історію Івана Залужного та його онука.

Залужний спільно з ветераном УПА Степаном Петрашем у 2017 році стали символами об'єднання українців. Взявши участь у інформаційній кампанії до Дня пам'яті та примирення, вони нагадали, що перемога над нацизмом – спільна для всіх частин України.

Відео про Залужного та його онука: дивіться відео