Помер народний депутат України Степан Кубів

Вдень 18 травня стало відомо про сумну звістку. Помер народний обранець Степан Кубів.

Про це інформує Верховна Рада України та нардеп Ярослав Железняк.

Які деталі наразі відомі?

Народний депутата ІХ скликання Степан Кубів пішов із життя на 64-му році. У Верховній Раді Кубів працював у складі Комітету з питань економічного розвитку, долучаючись до законотворчої роботи у сфері економіки.

Керівництво Верховної Ради України, народні депутати, керівництво та працівники Апарату Парламенту висловили співчуття у зв'язку зі смертю народного депутата Степана Кубіва.

Нардеп Железняк також згадав Кубіва добрими словами, відзначивши його мудрість та професійність.

Ми багато працювали разом ще у Уряді. Зараз він можна сказати був сусідом по парті….кожен день зранку вітався, питав як там наш малий Іванко, передавав йому читанки…. Був носієм мудрості у Раді, до якого багато колег підходили порадитись,

– написав Железняк.