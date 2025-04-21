Помер народний депутат Володимир Мороз

У понеділок, 21 квітня, стало відомо про смерть Володимира Мороза. Він був народним депутатом 9 скликання.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Верховну Раду.

Дивіться також У Ватикані помер Папа Римський Франциск

Володимир Мороз помер 21 квітня

Керівництво Верховної Ради України, народні депутати України, керівництво та працівники Апарату Парламенту висловили щирі співчуття з приводу передчасної смерті народного депутата України 9 скликання Володимира Мороза.

Там зазначили, що Володимир Вікторович був головою підкомітету з питань електроенергетики та транспортування електроенергії Комітету ВР з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.

Причина смерті Володимира Мороза не повідомляється.

Що відомо про нардепа

Володимир Мороз був обраний депутатом Верховної Ради 9 скликання від партії "Опозиційна платформа – За життя" за виборчим округом №59 (Донецька область) у 2019 році. Однак, як пише "Чесно", вже навесні він вийшов з фракції ОПЗЖ та вступив у новоутворену депутатську групу "Відновлення України".

Мороз був одним з співавторів законопроєкту № 7476-3 про позбавлення мандатів для депутатів від заборонених партій.

Водночас він голосував за містобудівну реформу, яку впроваджували в інтересах забудовників і нівелювала вплив громадян на відбудову України. Однак через спротив громадськості цей законопроєкт так і не був підписаний Зеленський, а отже – не вважається чинним.

Мороз починав трудовий шлях електрогазозварювальником на Курахівській ГРЕС. З 2010 по 2014 роки був заступником міського голови з питань житлово-комунального господарства та благоустрою.

З 2014 до 2019 року Мороз був головою Мар’їнської райдержадміністрації, а також очолював районний осередок "Блоку Петра Порошенка" (нині – "Європейська Солідарність").