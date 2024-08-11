У неділю, 11 серпня, помер колишній ректор Чернівецького національного університету Микола Ткач. Він був відомим науковцем та колишнім головою Чернівецької ОДА.

Науковець відійшов у вічність на 80-му році життя. Трагічну звістку повідомив начальник Чернівецької обласної військової адміністрації Руслан Запаранюк.

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Помер науковець Микола Ткач

Микола Ткач був науковцем, фізиком-теоретиком, науковим керівником багатьох докторських і кандидатських дисертацій, ректором Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, почесним професором університету, головою Чернівецької обласної державної адміністрації, академіком Академії наук вищої школи України, заслуженим діячем науки і техніки України.

Микола Васильович – назавжди у пам'яті буковинців. Щиро співчуваю родині, вічна пам'ять нашому землякові…

– написав голова Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк.

Науковець був автором понад 250 наукових праць та відіграв надзвичайну роль становленні університету.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким Миколи Ткача. Світла пам'ять!