Помер український письменник і політик Володимир Яворівський

Український письменник та політичний діяч Володимир Яворівський помер вночі проти 17 квітня. Йому було 79 років.

Про смерть Яворівського у фейсбуці повідомив його колега та друг Василь Шкляр. Причину смерті письменник не вказав.

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Тепер він пішов. Донька Леся близько півночі написала мені два слова: "Тато пішов". Іншого слова вона не змогла вимовити. Не можу і я. Володю, ти пішов. Я вже не зможу тебе обійняти. З невимовним болем обіймаю твоїх рідних,

– написав Шкляр.

Письменник додав: "Усі, хто його знав ближче, сьогодні кажуть: "Не вірю". Не хочеться вірити і мені. Він фонтанував енергією, незрівнянним гумором, дивовижною працездатністю".

Що відомо про Володимира Яворівського

Джерело: Вікіпедія

Письменник народився у селі Теклівка, що на Вінниччині. За освітою він викладач української мови та літератури.

Яворівський працював журналістом у різних ЗМІ Одеси, Запоріжжя та Львова.

Він був депутатом СРСР, а згодом, до 1998 року, – незалежної України. Його вважають борцем за незалежність нашої держави.

Письменника 4 рази обирали до Верховної Ради. Крім того, він 10 років був головою Національної спілки письменників України.

Померлий є автором низки збірок оповідань, повістей та романів. За словами Шкляра, Яворівський до останнього працював "над книгою всього свого життя про Тараса Шевченка".

про Тараса Шевченка". Уся сім'я Яворівського – творча. Дружина Галина – акторка Національної філармонії України, а син і донька працюють журналістами.

Володимир Яворівський є лауреатом державної премії України імені Тараса Шевченка за повість "Вічні Кортеліси". Крім того, він був нагороджений орденом "За заслуги" III ступеня.