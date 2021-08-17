Повідомляють, що смерть колишнього поліцейського була природною. А саме, в чоловіка відірвався тромб.
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Що відомо про померлого
- Віталій Глуховеря служив у міліції з 1985 року.
- Пройшов шлях від молодшого сержанта до начальника Кіровського районного відділу міліції Дніпра.
- З 1998 до 2003 роках був керівником Дніпропетровської обласної міліції.
- У 2010—2013 роках перебував на посаді радника посольства України в РФ.
- У березні 2014 став керівником Дніпропетровського міського управління МВС.
- У травні того ж року міністр МВС Арсен Аваков призначив Глуховерю виконувачем обов’язків начальника МВС Дніпропетровщини.
- Коли розслідували побиття протестувальників в Дніпрі під час Революції гідності 2014 року Глуховеря захищав підлеглих.
Найбільший скандал у кар'єрі
В останні роки життя він був на посаді проректора в Дніпровському університеті внутрішніх справ. Там Глуховеря опинився після звільнення з поліції. Це сталося, бо 27 липня 2019 року набула розголосу найбільш скандальна історія в кар'єрі правоохоронця.
Тоді оприлюднили відео, де патрульні зупинили авто цього чоловіка в Дніпрі. Оскільки це вкрай не сподобалося топ-поліцейському, він викликав загін спецпризначенців КОРД. Ті по прибуттю жорстко затримали патрульних.
Така поведінка обурила не лише мережу, а й президента Володимира Зеленського. Тому він висловив вимогу до МВС звільнити Глуховерю. Однак той 29 липня 2019 року сам написав рапорт із проханням звільнити його з лав поліції.
23 серпня того ж року Глуховері оголосили підозру за статтею про перевищення влади. Проте ця справа так і не дійшла до суду.