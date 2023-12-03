Помер співавтор Акта про незалежність України Леонтій Сандуляк
Джерело:Леонтій Сандуляк
Український громадський діяч Леонтій Сандуляк помер на 87 році життя. Саме він був співавтором Акта проголошення незалежності України.
Повідомили про смерть громадського діяча 3 грудня 2023 року. Кілька поколінь українців запам'ятали Сандуляка як справжнього патріота, відданого справі свого життя.
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Леонтій Сандуляк помер у себе вдома
На фейсбук-сторінці Леонтія Сандуляка зі скорботою в серці повідомили, що громадський діяч пішов із земного життя. У дописі наголосили, що всі українці будуть пам'ятати його сильним, відданим своїй справі та Україні.
Він прожив яскраве, насичене життя, викарбував своє ім'я в історії України, науці, серцях своїх рідних, друзів, учнів та колег,
– мовиться у дописі на сторінці діяча.
У коментарях під дописом небайдужі користувачі мережі зі смутком висловлювалися про смерть українського громадського діяча. Люди бажали Сандуляку спочивати з миром та казали, що вічно пам'ятатимуть його.
У мережі люди висловилися щодо смерті Леонтія Сандуляка / Скриншот 24 Каналу
У некролозі Сандуляка також зазначено, що прощання з громадським діячем відбудеться 4 грудня у церкві села Велика Стариця Бориспільського району Київської області. Початок буде о 12:30.24 Канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким у зв'язку зі смертю українського діяча.
Чим відзначився за життя Леонтій Сандуляк
- Леонтій Сандуляк відзначився в українській науці. Він був вченим у галузі гістології, ендокринології, екології та валеології, доктор медичних наук, професор.
- Крім того, він також автор 150 наукових праць, у тому числі п'яти монографій та підручника екології людини. Працював в Інституті післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області.
- Водночас Сандуляк відзначився і активною громадською, політичною та дипломатичною діяльністю. Саме він разом з Левком Лук'яненком був співавтором "Акта проголошення Незалежності України". Він також був першим Надзвичайним і Повноважним Послом України в Румунії.