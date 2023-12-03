Помер співавтор Акта про незалежність України Леонтій Сандуляк

Український громадський діяч Леонтій Сандуляк помер на 87 році життя. Саме він був співавтором Акта проголошення незалежності України.

Повідомили про смерть громадського діяча 3 грудня 2023 року. Кілька поколінь українців запам'ятали Сандуляка як справжнього патріота, відданого справі свого життя.

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Леонтій Сандуляк помер у себе вдома

На фейсбук-сторінці Леонтія Сандуляка зі скорботою в серці повідомили, що громадський діяч пішов із земного життя. У дописі наголосили, що всі українці будуть пам'ятати його сильним, відданим своїй справі та Україні.

Він прожив яскраве, насичене життя, викарбував своє ім'я в історії України, науці, серцях своїх рідних, друзів, учнів та колег,

– мовиться у дописі на сторінці діяча.

У коментарях під дописом небайдужі користувачі мережі зі смутком висловлювалися про смерть українського громадського діяча. Люди бажали Сандуляку спочивати з миром та казали, що вічно пам'ятатимуть його.



У мережі люди висловилися щодо смерті Леонтія Сандуляка / Скриншот 24 Каналу

У некролозі Сандуляка також зазначено, що прощання з громадським діячем відбудеться 4 грудня у церкві села Велика Стариця Бориспільського району Київської області. Початок буде о 12:30.