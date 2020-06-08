Помер відомий волонтер Віталій Панич: невідомі обікрали його після смерті
Відомий волонтер Віталій Панич помер у реанімаційному відділенні Київської міської клінічної лікарні 7 червня пізно ввечері. Друзі чоловіка повідомили, що після його смерті зникли документи, телефон та гроші волонтера.
На місце події викликали поліцію. Куди могли зникнути цінні речі – наразі невідомо. Про це у фейсбуці написала співголова Ради волонтерів при Міноборони Анна Майборода.
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Факт крадіжки у мертвої людини неабияк обурив користувачів у мережі.
Стоячи на сходах інфекційного відділення, слухаючи дружину Наталю, підіймається волосся від десятиденного пекла у пошуках лікування, діагнозу та людського відношення... Про все це, не зараз... Що зараз, звичайних слів не вистачає: пропали документи паспорт, ідентифікаційний код, телефон, гроші,
– повідомила Майборода.
Що відомо про Віталія Панича
- Він був військовослужбовцем ЗСУ та займався волонтером. У Панича залишилася дружина та двоє дітей.
- У соцмерерах пишуть, що Віталій Панич перебував у реанімації з пневмонією, печінковою і нирковою недостатністю. Два роки тому переніс важку операцію і жив з однією ниркою.
- Йому зробили тест на коронавірус, але він виявився негативним.
- Волонтери закидають медикам неадекватне лікування та хамське ставлення до близьких Віталія, а також крадіжку його особистих речей.
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Відомий волонтер Віталій Панич / Фото з його фейсбук-сторінки
Редакція 24 каналу висловлює співчуття рідним та близьким Віталія Панича.