Проходив лікування після поранень на фронті: помер захисник з Прикарпаття Василь Харук
Джерело:Тлумацька міська рада
Український захисник Василь Харук з Тлумача Івано-Франківської області відійшов у вічність. Воїн зазнав поранень під час бойових дій.
У суботу, 19 жовтня, серце захисника перестало битися. Трагічну звістку повідомила Тлумацька міська рада.
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Захисник Василь Харук помер
Житель міста Тлумач Василь Харук з 1982 року народження. У 2023 – 2024 роках у лавах ЗСУ захищав Україну від російських загарбників.
Василь Харук проходив лікування через проблеми зі здоров'ям, які виникли внаслідок отриманих поранень під час бойових дій,
– розповіли в міськраді.
Також висловили щирі співчуття рідним, близьким, побратимам з приводу непоправної втрати. Чин похорону відбудеться 20 жовтня о 14:00 у храмі УГКЦ "Пресвятої Трійці".
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24 Канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким українського захисника. Вічна пам'ять і слава Герою!